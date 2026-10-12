ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ

Очільниця європейської дипломатії повідомила про запровадження санкцій ЄС проти майже 1600 осіб, пов'язаних з військовою машиною РФ.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда"

Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок схвалили розширення санкційних списків на майже 1600 нових імен. За її словами, заходи спрямовані проти російського військово-промислового комплексу.

Більше половини з них пов’язані з ланцюгом виробництва балістичних ракет, уточнила вона.

"Це найбільше розширення нашого санкційного списку з моменту початку війни з боку Росії", – написала дипломатка.

"Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожуємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців", – заявила Каллас.

Як повідомлялося, 12 жовтня Рада ЄС також обговорить можливість обмежити пересування російських дипломатів між державами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.

Також ЄС ще з літа обговорює обмеження видачі віз тим, хто воював в Україні на боці РФ. У 21-й пакет санкції ЄС вніс механізм для заборони віз російським військовим, але сама заборона ще не набула чинності.