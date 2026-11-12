Британия объявила о новом масштабном пакете санкций против России

Великобритания объявила о новом масштабном пакете санкций против России и стала первой страной, введшей штрафные меры против всех десяти крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Новый санкционный пакет от Великобритании включает суда "теневого флота", задействованные в транспортировке российской нефти и СПГ, крупные угольные компании, а также флагманский арктический нефтегазовый проект "Роснефти" – ООО "Восток Oil". Также вводятся санкции против "Славнефти".

Таким образом, Великобритания стала первой страной в мире, применившей санкции ко всем десяти крупнейшим российским нефтедобывающим компаниям.

"Этот шаг также означает, что Великобритания нацелена практически на каждое звено цепочки энергетических доходов в нефтегазовых секторах, включая производителей, торговые сети, цепочки поставок и суда, чтобы еще больше ограничить способность России получать доходы и финансировать свою незаконную войну", – говорится в заявлении.

Как отметил британский премьер Энди Бернем, мирные переговоры по Украине продвинулись вперед, "но сейчас не время для самоуспокоения".

"Мы должны и впредь усиливать давление на Россию, чтобы добиться полного и немедленного прекращения огня. Именно поэтому Великобритания объявила о ряде новых жестких санкций, чтобы ограничить нефтяные доходы России и ускорить прекращение бессмысленной войны, которую ведет Кремль", – подчеркнул он.

Сообщалось, что ЕС в понедельник, 16 ноября, введёт санкционные ограничения против 50 банков, действующих в РФ.

В среду "ЕП" стало известно, что послы стран Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) предварительно согласовали внесение в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.