Франція підтвердила, що в рамках нових санкцій проти РФ ЄС покарає 50 банків

Французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад підтвердив, що Європейський Союз у понеділок, 16 листопада, схвалить нові санкції проти Росії, у рамках яких, серед іншого, введе обмеження проти 50 банків.

Його заяву наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що ЄС продовжить чинити економічний тиск на Росію і, звісно, буде підтримувати Україну.

"У понеділок ми введемо нові санкції проти Росії, які охоплюватимуть 150 додаткових суб’єктів господарювання та 50 банків, причому саме Франція запропонувала включити до списку більшість із цих суб’єктів", – сказав Аддад в ефірі телеканалу LCI.

Він також засудив рішення Росії, ухвалене в середу, про заборону в’їзду до Росії кореспондентці газети Le Monde Аріані Шемен, незалежному журналісту та колишньому московському кореспонденту Полю Гого, а також двом французьким депутатам.

"Це залякування. Франція не піддасться залякуванню. Я вважаю, що ці депутати та журналісти просто виконують свою роботу; зокрема, ці депутати дуже активно залучені до боротьби проти іноземного втручання", – сказав Аддад.

У середу "ЄП" стало відомо, що посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) попередньо погодили внесення до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

За даними джерела "ЄП", у санкційні списки буде включено 12 фізичних та 101 юридичну особу. Серед цієї сотні – 50 російських банків. Окрім цього, 30 фізичних та одна юридична особа будуть внесені до списку у рамках санкційного режиму щодо гібридної діяльності Росії. А ще одна юридична особа – до списку санкційного режиму ЄС щодо кібератак.

12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.