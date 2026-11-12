До Палати представників переобрався республіканець, який активно підтримує Україну

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон, який є активним прихильником України, був обраний на 15-й термін до Палати представників США.

Відповідні результати оприлюднив телеканал NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Вілсон офіційно переобрався від 2-го виборчого округу Південної Кароліни після того, як обов’язковий перерахунок голосів підтвердив його незначну перемогу над суперником-демократом Зіоном Халіфою.

Вілсон набрав 147 785 голосів, або 49,80%, у порівнянні зі 144 945 голосами, або 48,85 %, які отримав Халіфа. Різниця склала лише 2 840 голосів, або приблизно 0,96 процентного пункту.

Виборча комісія Південної Кароліни затвердила результати у середу, 11 листопада, після перерахунку голосів, проведеного у вівторок у кількох округах, де результати проміжних виборів 3 листопада до Конгресу були дуже близькими.

"Дякую незліченним волонтерам, які ходили від дверей до дверей, телефонували, розвішували агітаційні плакати та підтримували нас протягом усього процесу перерахунку голосів. Без вас ця перемога була б неможливою", – сказав Вілсон.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Опісля Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Однак згодом глава Білого дому поставив під сумнів легітимність результатів проміжних виборів до Конгресу США.

Читайте також: Без популізму не обійтися: чим демократи зможуть утримати виборців, які пішли проти Трампа.