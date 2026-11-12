В Палату представителей переизбрался республиканец, активно поддерживающий Украину

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, являющийся активным сторонником Украины, был избран на 15-й срок в Палату представителей США.

Соответствующие результаты обнародовал телеканал NBC News, сообщает "Европейская правда".

Уилсон официально переизбрался от 2-го избирательного округа Южной Каролины после того, как обязательный пересчет голосов подтвердил его незначительную победу над соперником-демократом Зионом Халифой.

Уилсон набрал 147 785 голосов, или 49,80%, по сравнению со 144 945 голосами, или 48,85%, которые получил Халифа. Разница составила всего 2 840 голосов, или примерно 0,96 процентных пункта.

Избирательная комиссия Южной Каролины утвердила результаты в среду, 11 ноября, после пересчёта голосов, проведённого во вторник в нескольких округах, где результаты промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября были очень близкими.

"Благодарю многочисленных волонтеров, которые ходили от двери к двери, звонили, расклеивали агитационные плакаты и поддерживали нас на протяжении всего процесса пересчета голосов. Без вас эта победа была бы невозможна", – сказал Уилсон.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

После этого Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Однако впоследствии глава Белого дома поставил под сомнение легитимность результатов промежуточных выборов в Конгресс США.

Читайте также: Без популизма не обойтись: чем демократы смогут удержать избирателей, проголосовавших против Трампа.