Трамп засумнівався у чесності виборів до Конгресу

У понеділок президент США Дональд Трамп поставив під сумнів легітимність результатів проміжних виборів до Конгресу США, повернувшись до своєї звичної практики висловлювати сумніви щодо виборчих поразок.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Допис Трампа з’явився через шість днів після того, як його однопартійці-республіканці зазнали історичних поразок на виборах по всій країні, зокрема в кількох оплотах Республіканської партії, таких як Техас і Південна Кароліна.

"Хтось справді вірить, що ці "вибори" були чесними? Як опитування могли так помилитися??? Деякі "навали" голосів під час дострокового голосування були настільки великими, що перемогти було неможливо, скільки б людей не прийшло голосувати. Усе залежить від машин, які набагато важливіші за виборців!" – написав Дональд Трамп.

Після поразки на президентських виборах у 2020 році Трамп без жодних доказів стверджував, що програв лише внаслідок масових фальсифікацій під час голосування. Заяви Трампа завершилися нападом на Капітолій США 6 січня 2021 року, здійсненим натовпом його прихильників.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Опісля Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детальніше про результати виборів у США читайте у статті Погано для Трампа, добре для Києва: як вибори змінюють Конгрес і що це означає для України.