Спецпредставники Трампа покинули Москву після зустрічі з Путіним

У Кремлі завершилися переговори спецпредставників американського президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це пише РБК, передає "Європейська правда".

Зазначається, що переговори тривали понад дві години, після цього американські представники покинули Москву. Очікується, що цього ж дня вони прибудуть у Дублін, де зустрінуться з українським президентом Володимиром Зеленським.

За даними ТАСС, Віткофф і Кушнер у Москві отримали в подарунок два синіх пуховики з символікою збірної РФ.

Нагадаємо, за даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.