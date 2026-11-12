Спецпредставители Трампа покинули Москву после встречи с Путиным

В Кремле завершились переговоры спецпредставителей американского президента Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет РБК, передает "Европейская правда".

Отмечается, что переговоры длились более двух часов, после чего американские представители покинули Москву. Ожидается, что в тот же день они прибудут в Дублин, где встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По данным ТАСС, Уиткофф и Кушнер в Москве получил в подарок два синих пуховика с символикой сборной РФ.

Напомним, по данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении со странами-членами НАТО.