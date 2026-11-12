FT: в Україні вважають, що США навмисно обмежили Starshield, щоб чинити тиск

В Україні вважають, що американська сторона могла навмисно обмежити роботу Starshield з метою тиску на Київ.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові заявили про "систематичні обмеження швидкості", введені протягом кількох днів щодо Starshield – служби Starlink, що фінансується Пентагоном і призначена для військового використання, – над лінією фронту в Україні та на території, окупованій Росією.

Українські високопосадовці повідомили FT, що, на їхню думку, обмеження швидкості були введені з метою чинення тиску на Київ під час останніх мирних переговорів із Росією, які напередодні завершилися в Абу-Дабі.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер у четвер перебували в Москві і зустрічались з російським правителем Владіміром Путіним, після чого вони мали вирушити до Ірландії для зустрічі із Зеленським.

Один з українських високопосадовців заявив, що, судячи з усього, Вашингтон прагне зміцнити позиції Росії на переговорах.

"Ми не знаємо причини, [бо] вони (США. – Ред.) мовчать про це", – сказав співрозмовник видання.

У четвер президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

Перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.