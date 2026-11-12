Зеленський: Україні знову обмежили Starshield, Київ звернувся до США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові знову почали фіксувати значні збої в роботі Starshield над територією України.

Про це глава держави написав у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Президент повідомив, що отримав доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину)", – повідомив Зеленський.

За його словами, українські військові вже перевірили обставини цього, і це "не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості".

"Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини з американською стороною.

Нагадаємо, що перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

24 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".