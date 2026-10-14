Радник Зеленського: компанія Маска обмежила роботу Starlink для України

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Про це повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише "Європейська правда".

За словами Бескрестнова, він підтверджує, що у ніч на 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.



"Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.



Він допустив, що ця дія не є збігом і "пов’язана з поточною політичною ситуацією".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у ніч проти 14 жовтня Росія завдала прицільного балістичного удару по енергетиці України, чи продемонструвала небачену раніше зневагу до США. Він закликав Америку "відреагувати жорстко".

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Сам Трамп 13 жовтня заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.