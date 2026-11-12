Прем’єрка Данії стурбована збоями Starshield в Україні та обіцяє обговорити це зі США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що українські військові знову почали фіксувати значні збої в роботі Starshield над територією України.

Про це вона сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, передає "Європейська правда".

Цього дня Зеленський зазначив, що українські підрозділи "уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України".

"Я глибоко стурбована цим. Всі знають, зокрема й американці, що Україна та Європа просто не в змозі захистити своїх громадян і Європу без цих супутників. Тож ви питаєте мене, чи я стурбована цим? Так, стурбована", – сказала прем’єр-міністерка Данії.

Також у Фредеріксен запитали, чи буде це питання порушене перед американцями.

"Так. Звичайно. Тобто, так, це частина оборони Європи. Це частина нашого стримування щодо Росії. І в певному сенсі війна, навіть сучасна війна, є досить простою. Якщо у вас немає протиповітряної оборони, якщо у вас немає супутників і якщо у вас немає можливостей перетинати власний кордон і атакувати ворога, то ви не зможете перемогти. А ви мусите виграти цю війну разом із США", – додала вона.

Нагадаємо, що перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

24 жовтня Зеленський підтвердив відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".