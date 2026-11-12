FT: в Украине считают, что США намеренно ограничили работу Starshield, чтобы оказать давление

В Украине считают, что американская сторона могла намеренно ограничить работу Starshield с целью оказания давления на Киев.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные заявили о "систематических ограничениях скорости", введенных в течение нескольких дней в отношении Starshield – службы Starlink, финансируемой Пентагоном и предназначенной для военного использования, – над линией фронта в Украине и на территории, оккупированной Россией.

Украинские высокопоставленные чиновники сообщили FT, что, по их мнению, ограничения скорости были введены с целью оказания давления на Киев во время последних мирных переговоров с Россией, которые накануне завершились в Абу-Даби.

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в четверг находились в Москве и встречались с российским правителем Владимиром Путиным, после чего они должны были отправиться в Ирландию для встречи с Зеленским.

Один из украинских высокопоставленных чиновников заявил, что, судя по всему, Вашингтон стремится укрепить позиции России на переговорах.

"Мы не знаем причины, [потому что] они (США. – Ред.) молчат об этом", – сказал собеседник издания.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

Первый случай ограничения работы Starshield произошёл в середине октября 2026 года. Это затруднило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.