Прем’єр Британії у Дубліні запевнив Зеленського у "повній підтримці"
Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Ірландії, що Україна має його "повну підтримку".
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Бернем зустрівся з президентом України в Ірландії, де обидва лідери беруть участь у засіданні Європейської політичної спільноти.
Прем’єр Британії сказав Зеленському, що той має "повну підтримку як у протистоянні агресії, так і в переговорному процесі, що розпочався".
Він наголосив, що Британія та її союзники підтримуватимуть Україну "усіма можливими способами" протягом переговорного процесу.
"Ми будемо стояти прямо за вашою спиною", – сказав Бернем Зеленському.
Писали, що у Кремлі завершилися переговори спецпредставників американського президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – з очільником Кремля Владіміром Путіним.
Очікується, що цього ж дня вони прибудуть у Дублін, де зустрінуться з Зеленським.
За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.
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