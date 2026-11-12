Прем’єр Британії у Дубліні запевнив Зеленського у "повній підтримці"

Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Ірландії, що Україна має його "повну підтримку".

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Бернем зустрівся з президентом України в Ірландії, де обидва лідери беруть участь у засіданні Європейської політичної спільноти.

Прем’єр Британії сказав Зеленському, що той має "повну підтримку як у протистоянні агресії, так і в переговорному процесі, що розпочався".

Він наголосив, що Британія та її союзники підтримуватимуть Україну "усіма можливими способами" протягом переговорного процесу.

"Ми будемо стояти прямо за вашою спиною", – сказав Бернем Зеленському.

Писали, що у Кремлі завершилися переговори спецпредставників американського президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Очікується, що цього ж дня вони прибудуть у Дублін, де зустрінуться з Зеленським.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.