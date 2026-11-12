Премьер-министр Великобритании в Дублине заверил Зеленского в "полной поддержке"

Премьер-министр Великобритании заверил президента Владимира Зеленского во время встречи в Ирландии, что Украина может рассчитывать на его "полную поддержку".

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Бернем встретился с президентом Украины в Ирландии, где оба лидера принимают участие в заседании Европейского политического сообщества.

Премьер Великобритании сказал Зеленскому, что тот имеет "полную поддержку как в противостоянии агрессии, так и в начавшемся переговорном процессе".

Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники будут поддерживать Украину "всеми возможными способами" на протяжении всего переговорного процесса.

"Мы будем стоять прямо за вашей спиной", – сказал Бернем Зеленскому.

Сообщалось, что в Кремле завершились переговоры спецпредставителей американского президента Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – с главой Кремля Владимиром Путиным.

Ожидается, что в тот же день они прибудут в Дублин, где встретятся с Зеленским.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.