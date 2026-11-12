Прем'єр Нідерландів обіцяє "новий початок" на тлі кризи в коаліції

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив у четвер, що налаштований на "серйозний новий старт", прагнучи запобігти розпаду своєї коаліції на тлі суперечки щодо податкової реформи.

Заяву очільника уряду Нідерландів наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед парламентом, Єттен визнав, що відносини між трьома партіями в його уряді складаються нелегко.

Коаліція Єттена, до якої входять його центристська партія D66, консервативна Християнсько-демократична партія (CDA) та більш орієнтована на ринкову економіку Народна партія за свободу і демократію (VVD), прийшла до влади трохи менше ніж дев’ять місяців тому.

Однак, не маючи більшості в жодній із палат парламенту, їй доводиться вести переговори з опозиційними партіями для ухвалення законів.

Після того як багатомісячні переговори з опозицією щодо податкової реформи не привели до прориву, D66 і CDA погодилися на компроміс із лівими, який передбачає підвищення податків для осіб із високими доходами.

Партія VVD, яка натомість хоче заручитися підтримкою ультраправих партій, засудила цей крок, звинувативши своїх коаліційних партнерів у порушенні коаліційної угоди.

Цей конфлікт поставив коаліцію Єттена в хитке становище. Голосування щодо податкової реформи та суперечливого податку на багатство заплановано на вечір четверга, хоча поки що незрозуміло, чи зможуть ці плани заручитися підтримкою більшості.

Єттен скасував свою поїздку на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні, щоб спробувати врегулювати кризу.

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.

23 лютого уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження.

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