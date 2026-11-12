Премьер Нидерландов обещает "новое начало" на фоне кризиса в коалиции

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил в четверг, что настроен на "серьезный новый старт", стремясь предотвратить распад своей коалиции на фоне спора по поводу налоговой реформы.

Заявление главы правительства Нидерландов приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед парламентом, Йеттен признал, что отношения между тремя партиями в его правительстве складываются нелегко.

Коалиция Йеттена, в которую входят его центристская партия D66, консервативная Христианско-демократическая партия (CDA) и более ориентированная на рыночную экономику Народная партия за свободу и демократию (VVD), пришла к власти чуть менее девяти месяцев назад.

Однако, не имея большинства ни в одной из палат парламента, ей приходится вести переговоры с оппозиционными партиями для принятия законов.

После того как многомесячные переговоры с оппозицией по поводу налоговой реформы не привели к прорыву, D66 и CDA согласились на компромисс с левыми, который предусматривает повышение налогов для лиц с высокими доходами.

Партия VVD, которая, в свою очередь, хочет заручиться поддержкой ультраправых партий, осудила этот шаг, обвинив своих коалиционных партнеров в нарушении коалиционного соглашения.

Этот конфликт поставил коалицию Йеттена в шаткое положение. Голосование по налоговой реформе и спорному налогу на богатство запланировано на вечер четверга, хотя пока неясно, смогут ли эти планы заручиться поддержкой большинства.

Йеттен отменил свою поездку на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, чтобы попытаться урегулировать кризис.

Напомним, в конце января лидеры трёх политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволило им сформировать правительство меньшинства.

23 февраля правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном принесло присягу и официально утвердило свои полномочия.

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