Прем’єр Албанії: Тирана не прийматиме саміт НАТО-2027

НАТО не проводитиме саміт в Албанії наступного року, незважаючи на раніше оприлюднені плани.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, якого цитує Reuters.

У червні агентство писало, що плани проведення саміту НАТО в Албанії наступного року опинилися під питанням через опір з боку адміністрації президента США Дональда Трампа та невдоволення низьким рівнем витрат країни на оборону.

"Проблема в тому, що поки що немає єдиної позиції щодо того, коли відбудеться саміт, але точно не в 2027 році. А в 2028 році, якщо саміт і відбудеться, він пройде в Тирані", – сказав Рама у четвер на полях саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні.

ЗМІ також писали, що НАТО розглядає можливість відмовитися від практики проведення щорічних самітів – такий крок дозволив би уникнути потенційно напруженої зустрічі з Трампом наприкінці його терміну повноважень.

Однак, за словами дипломатів, Альянс все ж може ухвалити рішення про проведення саміту в найкоротші терміни, але не в Тирані.

У четвер представник НАТО заявив, що "наступний саміт НАТО відбудеться в Албанії. Рішення щодо дати поки що не ухвалено".

У декларації, ухваленій на саміті НАТО в Гаазі в червні 2025 року, лідери Альянсу зазначили: "Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині в 2026 році, за якою послідує зустріч в Албанії".

Однак у декларації, ухваленій на саміті альянсу в Анкарі в липні цього року, лідери заявили: "Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч", не вказавши при цьому ані час, ані місце проведення майбутнього саміту.

Перед цим стало відомо, що Албанія готова прийняти лідерів НАТО на перенесеному саміті або навіть в онлайн-форматі, оскільки, за словами дипломатів Альянсу, проведення зустрічі в країні наступного року залишається малоймовірним.