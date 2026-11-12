Премьер Албании: Тирана не будет принимать саммит НАТО-2027

НАТО не будет проводить саммит в Албании в следующем году, несмотря на ранее обнародованные планы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, которого цитирует Reuters.

В июне агентство писало, что планы проведения саммита НАТО в Албании в следующем году оказались под вопросом из-за сопротивления со стороны администрации президента США Дональда Трампа и недовольства низким уровнем расходов страны на оборону.

"Проблема в том, что пока нет единой позиции относительно того, когда состоится саммит, но точно не в 2027 году. А в 2028 году, если саммит и состоится, он пройдет в Тиране", – сказал Рама в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

СМИ также писали, что НАТО рассматривает возможность отказаться от практики проведения ежегодных саммитов – такой шаг позволил бы избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его срока полномочий.

Однако, по словам дипломатов, Альянс все же может принять решение о проведении саммита в кратчайшие сроки, но не в Тиране.

В четверг представитель НАТО заявил, что "следующий саммит НАТО состоится в Албании. Решение о дате пока не принято".

В декларации, принятой на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года, лидеры Альянса отметили: "Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году, за которой последует встреча в Албании".

Однако в декларации, принятой на саммите альянса в Анкаре в июле этого года, лидеры заявили: "Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи", не указав при этом ни время, ни место проведения будущего саммита.

Ранее стало известно, что Албания готова принять лидеров НАТО на перенесённом саммите или даже в онлайн-формате, поскольку, по словам дипломатов Альянса, проведение встречи в стране в следующем году остаётся маловероятным.