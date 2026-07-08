В рішенні НАТО не домовилися про проведення наступного саміту в Албанії, як обіцяли

Рішення про те, що наступний саміт НАТО відбудеться в Албанії, викреслили з декларації саміту НАТО, ухваленої на зустрічі лідерів у Анкарі.

Про це свідчить документ, що є у розпорядженні "ЄвроПравди".

Кінцевий пункт документа каже, що лідери держав-членів "з нетерпінням чекають на наступну зустріч".

Ця фраза суперечить традиції рішень, адже у ній не згадано ані рік, ані місце проведення наступного саміту НАТО. Зауважимо, що минулорічне рішення завершувалося словами: "Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині в 2026 році, а потім – на зустріч в Албанії".

І якщо рік зустрічі в Албанії союзники від початку домовилися не фіксувати, лишаючи собі простір для маневру, то місце вже вважали затвердженим. Однак американська сторона виступила проти проведення саміту в Албанії і заблокувала цю фразу у рішенні саміту в Анкарі.

Однією з причин вважають те, що бізнес-проєкт родини Трампа викликав опір албанців (детально читайте у статті "Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію"). Утім, дискусії і про місце, і про рік проведення нового саміту НАТО ще тривають.

Варто зауважити, що прем’єр Албанії Еді Рама на офіційному фото Альянсу був запрошений у перший ряд, поруч з чинним господарем саміту Реджепом Таїпом Ердоганом. Це сигналізує, що можливість проведення наступного саміту в Албанії не вважають остаточно виключеною.

фото НАТО

Як повідомлялося, в НАТО ухвалили рішення про 140 млрд євро військової допомоги Україні.

Повний коментований текст документа читайте за посиланням: "Добрі новини для України, погані для Албанії: текст рішення саміту НАТО".