Уиткофф: следующая встреча команд уже запланирована, европейцы будуть присутствовать

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что следующая встреча переговорных команд в рамках усилий по прекращению войны уже запланирована.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Дублине, передает "Европейская правда".

Он заявил о "хорошей и позитивной встрече в Абу-Даби". По его словам, удалось достичь определенных положительных результатов.

"У нас запланирована еще одна встреча, и мы приложим максимум усилий, чтобы достичь поставленной цели", – сказал Уиткофф.

В свою очередь Зеленский заявил, что американской стороне удалось добиться вовлечения европейцев в переговорный процесс.

"В следующий раз Европа будет присутствовать на переговорах не просто в качестве участника, а будет иметь отдельный голос. Это важно для нас, поскольку война идет в Европе", – уточнил он.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.