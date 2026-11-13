Кушнер: домовленості про безпековий порядок в Європі враховуватимуть позицію України

Спецпредставник американського президента та його зять Джаред Кушнер заявив, що будь-які домовленості щодо післявоєнної європейської архітектури безпеки враховуватимуть безпекові занепокоєння України.

Про це він повідомив в X за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Після кількаденних перемовин з українською і російською командами та зустрічами з правителем РФ Владіміром Путіним та українським президентом Кушнер заявив, що обидві сторони погодилися розширити наступний раунд переговорів, включивши до нього європейців.

"Це дозволить нам розглянути ширші питання щодо післявоєнних домовленостей щодо європейської безпеки поряд із територіальними питаннями між Україною та Росією", – заявив спецпредставник Дональда Трампа.

Водночас Кушнер запевнив Зеленського, що жодні ширші європейські домовленості щодо безпеки "не будуть укладені без врахування занепокоєнь України щодо безпеки".

Також посланець наголосив, що угода про післявоєнну архітектуру безпеки Європи не буде ухвалена до досягнення всеосяжного договору про мир в Україні.

"Ми почнемо паралельно обговорювати ці взаємопов’язані питання, виходячи з того, що, окрім гуманітарних заходів, жодне рішення не буде ухвалено до досягнення всеосяжної угоди", – написав Кушнер.

Він висловив сподівання, що сторони найближчим часом зможуть оголосити графік подальших переговорів.

Інший спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що наступна зустріч переговорних команд в рамках зусиль із припинення війни вже запланована.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

Як повідомлялося, незрозуміла пропозиція адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі викликала скептицизм та занепокоєння у європейських столицях, які побоюються, що це може призвести до відсунення континенту на другий план у переговорах.