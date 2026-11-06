ЗМІ: заява Кушнера про "нову безпекову архітектуру в Європі" спантеличила союзників

Незрозуміла пропозиція адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі викликала скептицизм та занепокоєння у європейських столицях, які побоюються, що це може призвести до відсунення континенту на другий план у переговорах.

Про це повідомляє Politico, яке поспілкувалося з 12 дипломатами НАТО, послами ЄС та європейськими урядовцями, передає "Європейська правда".

Остання пропозиція США підкреслює зростаюче занепокоєння щодо нового зближення президента Дональда Трампа з Росією, оскільки він посилює тиск на Україну, а його адміністрація намагається відновити переговори про завершення війни.

Пізно в четвер Трамп заявив про "велику, чудову угоду" після зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, додавши, що "вона може охоплювати всю Європу".

Після цього спецпосланець Трампа Джаред Кушнер заявив про підготовку домовленостей, "які враховують безпекові занепокоєння всіх сторін".

"Трохи незрозуміло, що саме мав на увазі Кушнер. Загальний настрій у Європі такий, що будь-які обговорення з Росією щодо майбутньої архітектури безпеки на цей момент будуть просто використані Москвою для легітимізації своїх аргументів… це не пройде у європейських союзників", – зазначив один із дипломатів НАТО.

За словами двох дипломатів ЄС, головний радник голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт у п’ятницю проінформував послів ЄС після обговорення цього питання між радниками з питань національної безпеки.

"Для нас та багатьох інших давно є позицією, що архітектура європейської безпеки не повинна обговорюватися, поки триває війна. І, звісно, не без участі європейців", – заявив європейський високопосадовець з питань безпеки.

Проте деякі союзники побоюються, що США можуть пов’язати свою нову ініціативу з майбутнім переглядом чисельності американських військ у Європі, який очікується в грудні.

"Це той самий слон у кімнаті. Одне діло – говорити про європейську архітектуру безпеки за умови "звичайної" позиції США; інше діло – говорити про європейську архітектуру безпеки "такою, якою вона буде", і ніхто не знає, якою вона буде", – зазначив дипломат НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа має власні безпекові інтереси щодо завершення російсько-української війни, а тому повинна брати участь у переговорному процесі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.