Кушнер: договоренности о системе безопасности в Европе будут учитывать позицию Украины

Спецпредставитель президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что любые договоренности относительно послевоенной европейской архитектуры безопасности будут учитывать опасения Украины в сфере безопасности.

Об этом он сообщил в X по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

После нескольких дней переговоров с украинской и российской сторонами, а также встреч с правителем РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейцев.

"Это позволит нам рассмотреть более широкие вопросы, касающиеся послевоенных договоренностей о европейской безопасности, наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией", – заявил спецпредставитель Дональда Трампа.

В то же время Кушнер заверил Зеленского, что никакие более широкие европейские договоренности по безопасности "не будут заключены без учета опасений Украины относительно безопасности".

Также посланник подчеркнул, что соглашение о послевоенной архитектуре безопасности Европы не будет принято до достижения всеобъемлющего мирного договора в Украине.

"Мы начнем параллельно обсуждать эти взаимосвязанные вопросы, исходя из того, что, кроме гуманитарных мер, никакое решение не будет принято до достижения всеобъемлющего соглашения", – написал Кушнер.

Он выразил надежду, что стороны в ближайшее время смогут объявить график дальнейших переговоров.

Другой спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что следующая встреча переговорных команд в рамках усилий по прекращению войны уже запланирована.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

Как сообщалось, непонятное предложение администрации США о новом соглашении с Россией по безопасности в Европе вызвало скептицизм и беспокойство в европейских столицах, которые опасаются, что это может привести к оттеснению континента на второй план в переговорах.