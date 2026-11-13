Большинство европейцев хотели бы, чтобы у ЕС была собственная армия

71% европейцев хотели бы, чтобы у Европейского Союза была собственная армия, что свидетельствует о растущей обеспокоенности в отношении надежности США и глубоких разногласиях по поводу войны России в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом свидетельствуют результаты исследования "Тенденции 2026 года" аналитического центра по вопросам безопасности GLOBSEC.

Согласно отчету, поддержка идеи создания собственной армии Европейского Союза была высокой во всех опрошенных странах-членах ЕС: в Румынии она достигла 82%, за ней следуют Литва (78%) и Франция (75%).

Даже в странах, которые традиционно с осторожностью относятся к европейской оборонной интеграции, большинство респондентов поддержало эту идею: около 70% опрошенных в Польше и Болгарии высказались в пользу армии ЕС, а в Германии – 69%.

Эти выводы появились на фоне дискуссий европейских правительств о том, как усилить свои военные возможности в условиях продолжающейся агрессии со стороны России и растущей неопределённости в отношении приверженности Соединённых Штатов безопасности Европы.

Центр GLOBSEC опросил респондентов в 14 странах трансатлантического пространства, в частности в 11 государствах-членах ЕС, Украине, Великобритании и США.

Энтузиазм по поводу единой армии ЕС, судя по всему, не был выражением недовольства деятельностью НАТО. Примерно 77% респондентов в опрошенных странах-членах Альянса заявили, что проголосовали бы за сохранение членства в блоке. В то же время 78% респондентов в опрошенных странах ЕС поддержали развитие собственных оборонных возможностей блока параллельно с НАТО.

Также наблюдалась сильная поддержка непосредственной формы вклада в национальную оборону – призыва. Согласно докладу, среди респондентов в странах, где нет обязательной военной службы, 64% высказались за её восстановление. Самые высокие показатели были зафиксированы в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

Отношение к США выявило растущий трансатлантический раскол. Более трети респондентов во всех опрошенных европейских странах сейчас считают Соединенные Штаты угрозой безопасности. Такого мнения придерживалась примерно половина респондентов в Германии, Франции и Великобритании, по сравнению с примерно третью в Центральной и Восточной Европе.

Германия была единственной из опрошенных стран, где большинство считало Вашингтон угрозой безопасности – 52% опрошенных немцев высказались в пользу этого.

Эта страна также отличается своим отношением к российскому вторжению в Украину. Около 40% немецких респондентов согласились с утверждением, что "отношение Украины к русскоязычным гражданам" оправдывает российское вторжение, тогда как 39% считали, что Запад спровоцировал войну. Эти показатели выше лишь в Болгарии и Венгрии.

Согласно другому опросу, 56% европейцев считают, что будущее континента "под угрозой".

Еще один опрос показал, что европейцы все больше стремятся полагаться в вопросах обороны на собственные силы, а не на США, однако существуют серьезные сомнения относительно того, возможно ли это вообще.