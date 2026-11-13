Керівник авіакомпанії Wizz Air закликає ЄС до координації щодо "замінування" рейсів

Генеральний директор авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді закликає ЄС створити орган, який очолить боротьбу проти "гібридної війни" після нещодавньої серії фейкових повідомлень про замінування авіарейсів.

Заяву Вараді цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У листопаді фальшиві повідомлення про замінування порушили авіарейси, роботу транспортних систем, редакцій ЗМІ та шкіл по всій Європі, а останнє попередження тимчасово призвело до перебоїв у русі поїздів на півночі Франції в четвер вранці.

Гендиректор Wizz Air заявив, що обговорював це питання з Європейською комісією та закликав до спільного підходу для боротьби з цими викликами.

"Я особисто нещодавно мав зустріч із Європейською комісією, намагаючись вирішити це питання та закликаючи цих людей діяти спільно й знайти шляхи координації дій", – сказав Вараді.

"Але це дуже "гаряча тема" через концепцію суверенної національної держави, і жодна країна не хоче йти на поступки в цьому питанні", – додав він. Вараді не повідомив, чи зустрічалися з представниками ЄС також керівники інших авіакомпаній.

Минулого тижня компанія Wizz Air отримала фальшиві повідомлення про замінування 14 рейсів, що виконувалися по всій Європі, і була змушена змінити маршрут двох літаків через погрози, надіслані електронною поштою в аеропорти та авіакомпанії. В окремому інтерв’ю агентству Reuters Вараді пов’язав ці погрози з тим, що він назвав гібридною війною, яка зачіпає всю Європу.

Ці погрози посилюють занепокоєння європейських посадовців щодо того, що ці фейкові повідомлення є частиною кампанії гібридних дестабілізаційних дій, у яких багато хто звинувачує Росію, спрямованих союзників України. Москва заперечує свою причетність.

"Я вважаю, що Європі слід замислитися над цим – як посилити заходи відповідальності у відповідь на таку загрозу", – сказав Вараді.

"Ми – авіакомпанія з Центральної Європи, і, ймовірно, саме ми найближче піддаємося ризикам гібридної війни, ніж будь-яка із західних авіакомпаній", – переконаний глава Wizz Air.

Нагадаємо, в останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту. Минулого тижня у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.