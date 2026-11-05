У ЄС закликали провести національні розслідування "замінувань" авіарейсів

У ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.

Про це пише Європейська правда з посиланням на повідомлення в Х єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса.

Безпека цивільних залишається пріоритетом, тож ці випадки не можна залишати без уваги, вважає Цицикостас.

"Ми ретельно моніторимо ситуацію і перебуваємо в контакті з членами ЄС, де сталися ці випадки, та з Європейським агентством авіаційної безпеки. Був запущений механізм обміну інформацією на рівні ЄС щодо безпеки авіації", – написав єврокомісар.

За словами Цицикостаса, "ще рано робити висновки, чи ці випадки пов’язані". Він закликав національні уряди провести ретельні розслідування.

"Я звернувся до національних урядів із закликом розслідувати ці інциденти та впровадити доречні заходи безпеки авіації. А також – тісно співпрацювати з аеропортами, авіалініями та законотворчою владою", – написав Цицикостас.

Нагадаємо, в останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту. Зокрема, у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

Цього ж дня три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.

Схожий інцидент стався у Бельгії: літак польської авіакомпанії LOT, який летів з Варшави до Брюсселя, безпечно приземлився в бельгійському аеропорту після отримання повідомлення про загрозу вибуху.

А раніше п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.