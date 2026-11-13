Глава Wizz Air призывает ЕС к координации в связи с "минированием" рейсов

Генеральный директор авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади призывает ЕС создать орган, который возглавит борьбу против "гибридной войны" после недавней серии ложных сообщений о заминировании авиарейсов.

Заявление Варади цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В ноябре ложные сообщения о заминировании нарушили авиарейсы, работу транспортных систем, редакций СМИ и школ по всей Европе, а последнее предупреждение временно привело к перебоям в движении поездов на севере Франции в четверг утром.

Генеральный директор Wizz Air заявил, что обсуждал этот вопрос с Европейской комиссией и призвал к совместному подходу в борьбе с этими вызовами.

"Я лично недавно встречался с представителями Европейской комиссии, пытаясь решить этот вопрос и призывая этих людей действовать сообща и найти пути координации действий", – сказал Варади.

"Но это очень "горячая тема" из-за концепции суверенного национального государства, и ни одна страна не хочет идти на уступки в этом вопросе", – добавил он. Варади не сообщил, встречались ли с представителями ЕС также руководители других авиакомпаний.

На прошлой неделе компания Wizz Air получила ложные сообщения о заминировании 14 рейсов, выполнявшихся по всей Европе, и была вынуждена изменить маршрут двух самолетов из-за угроз, отправленных по электронной почте в аэропорты и авиакомпании. В отдельном интервью агентству Reuters Варади связал эти угрозы с тем, что он назвал гибридной войной, затрагивающей всю Европу.

Эти угрозы усиливают обеспокоенность европейских чиновников тем, что эти фальшивые сообщения являются частью кампании гибридных дестабилизирующих действий, в которых многие обвиняют Россию, направленных против союзников Украины. Москва отрицает свою причастность.

"Я считаю, что Европе следует задуматься над этим – как усилить меры ответственности в ответ на такую угрозу", – сказал Варади.

"Мы – авиакомпания из Центральной Европы, и, вероятно, именно мы подвергаемся рискам гибридной войны в большей степени, чем любая из западных авиакомпаний", – убежден глава Wizz Air.

Напомним, в последние дни многие европейские авиарейсы задерживаются из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. На прошлой неделе в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов, и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.