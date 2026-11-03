За добу європейські авіакомпанії отримали п’ять повідомлень про вибухівку на борту літаків

П’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Усі літаки приземлилися безпечно, і в жодному випадку на борту не знайшли небезпечних предметів. Тому припускають, що це могли бути фальшиві повідомлення про бомбу. Проте влада повідомила, що перевіряє ситуацію.

Зокрема, перший із літаків вилетів із лондонського аеропорту "Гітроу" і був перенаправлений на аеропорт "Варшава-Модлін". Він прямував до Варшави, і на борту перебував 181 пасажир. Другий літак, що летів із Копенгагена, навпаки, приземлився у Варшаві за розкладом, попри таку саму загрозу.

Третя тривога спрацювала на рейсі Ryanair, який вилетів із Манчестера і був змушений здійснити аварійну посадку в Мурсії, в Іспанії. На борту перебувала 121 особа, включаючи екіпаж. У цьому випадку літак також приземлився за розкладом, але іспанська влада задіяла протоколи безпеки, мобілізувала пожежників та оглянула літак після евакуації пасажирів.

Четвертий рейс, щодо якого надійшла тривога, прибував з Ізраїлю. Літак змусили приземлитися в болгарській Софії, де втрутилися антитерористичні підрозділи.

Також у Софії ввечері у понеділок мав приземлитися рейс Wizz Air, що вилетів із Лондона (аеропорт "Лутон"). Однак повідомлення про бомбу змусило його приземлитися в Будапешті під супроводом угорського винищувача. У цьому випадку також перевірки не виявили нічого підозрілого, і рейс незабаром продовжив політ до Софії.

Тим часом як повідомляють італійські ЗМІ, в римському аеропорту "Ф’юмічіно" також перевірили два рейси Ryanair, що прибули з Лісабона та Дубліна, у зв’язку з помилковими повідомленнями про бомбу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.

Минулого місяця в аеропорту нідерландського міста Ейндговен виявили два вибухові пристрої, які могли залишитися з часів Другої світової війни.