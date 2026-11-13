Прем'єр Естонії: Путін хоче втягнути нас у розмови не про те, що справді має значення

Прем'єр Естонії Крістен Міхал вважає, що темою нової європейської архітектури безпеки Росія намагається відвернути увагу європейців.

Про це він сказав по прибутті на неформальний саміт ЄС у Дубліні, передає "Європейська правда".

Він заявив, що розмови про європейську архітектуру безпеки перед досягненням миру є ментальною пасткою.

"Щодо європейської архітектури безпеки я маю сказати, що перша річ, про яку ми маємо говорити – це мир на українських умовах", – наголосив Міхал.

"Путін зазвичай так і робить.Він змушує нас розмовляти між собою про наші проблеми, але не про речі, які справді мають значення, а саме про мир", – зазначив прем'єр Естонії.

За словами Міхала, дискусії про те, хто має представляти Європу на переговорах з РФ – теж є частиною такої тактики відволікання уваги ЄС.

Він водночас допустив розмови про нову європейську архітектуру безпеки, але не до того, як буде досягнутий мир в Україні.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.