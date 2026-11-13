Премьер Эстонии: Путин хочет втянуть нас в разговоры не о том, что действительно имеет значение

Премьер Эстонии Кристен Михал считает, что, поднимая тему новой европейской архитектуры безопасности, Россия пытается отвлечь внимание европейцев.

Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине, передает "Европейская правда".

Он заявил, что разговоры о европейской архитектуре безопасности до достижения мира являются ментальной ловушкой.

"Что касается европейской архитектуры безопасности, я должен сказать, что первое, о чем мы должны говорить, – это мир на украинских условиях", – подчеркнул Михал.

"Путин обычно так и поступает. Он заставляет нас обсуждать между собой наши проблемы, но не те вещи, которые действительно имеют значение, а именно мир", – отметил премьер Эстонии.

По словам Михала, дискуссии о том, кто должен представлять Европу на переговорах с РФ, – тоже являются частью такой тактики отвлечения внимания ЕС.

В то же время он допустил разговоры о новой европейской архитектуре безопасности, но не до тех пор, пока не будет достигнут мир в Украине.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.