Більше сотні конгресменів США вимагають відновити Україні доступ до Starshield

105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.

Про це група повідомила в X, пише "Європейська правда".

У зверненні, до якого долучилися 105 конгресменів від обох партій, адміністрацію Трампа та SpaceX Ілона Маска закликають надати повний звіт про те, як і чому було обмежено роботу системи Starshield в Україні.

Також законодавці вимагають негайно відновити повний доступ українських військових до системи.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

Перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.

Тоді наглядовий орган Пентагону відхилив двопартійний запит сенаторів США про розслідування нещодавніх перебоїв у роботі Starlink і Starshield для України.