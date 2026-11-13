Более сотни конгрессменов США требуют восстановить Украине доступ к Starshield

105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX восстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.

Об этом группа сообщила в X, пишет "Европейская правда".

В обращении, к которому присоединились 105 конгрессменов от обеих партий, администрацию Трампа и компанию SpaceX Илона Маска призывают предоставить полный отчет о том, как и почему была ограничена работа системы Starshield в Украине.

Также законодатели требуют немедленно восстановить полный доступ украинских военных к системе.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

Первый случай ограничения работы Starshield произошел в середине октября 2026 года. Это затруднило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.

Тогда надзорный орган Пентагона отклонил двухпартийный запрос сенаторов США о расследовании недавних сбоев в работе Starlink и Starshield для Украины.