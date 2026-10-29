ЗМІ: наглядовий орган Пентагону не взявся розслідувати перебої Starlink для України

Наглядовий орган Пентагону відхиляє двопартійний запит сенаторів США про розслідування нещодавніх перебоїв у роботі Starlink і Starshield для України.

Про це стало відомо Associated Press від джерел, сенаторів та відповіді Пентагону, передає "Європейська правда".

Раніше група сенаторів з обох партій звернулася до генерального інспектора Пентагону з проханням провести розслідування після того, як цього місяця українські посадовці повідомили, що швидкість їхнього доступу до створеного Маском сервісу Starlink та його військової версії Starshield була обмежена.

У відповіді від вівторка, 27 жовтня, яку отримало агентство, генеральний інспектор Пентагону повідомив групі з дев’яти законодавців – чотирьох республіканців і п’яти демократів – що на їхні занепокоєння краще дадуть відповідь ВПС.

Це, як сказав обізнаний помічник конгресмена, розцінюють як відмову генерального інспектора розслідувати діяльність Маска та Starlink, попри те, що він має для цього всі можливості.

Також він зазначив, що занепокоєння на Капітолійському пагорбі щодо контролю Маска над Starlink існують вже багато років і стали однією з причин створення Starshield – версії, призначеної для військових потреб.

"Викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор, судячи з усього, вирішив не розслідувати перебої у супутниковому зв’язку, на який Україна покладається для захисту свого цивільного населення", – заявила у коментарі агентству сенаторка Джин Шахін, провідна представниця Демократичної партії у Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, яка підписала початковий лист-звернення.

Вона зазначила, що "адміністрація Трампа та SpaceX надали суперечливі версії того, що призвело до цих перебоїв", і що "необхідно провести незалежний аналіз та перевірку, щоб визначити відповідальність і запобігти подібним ситуаціям у майбутньому".

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Зеленський підтвердив 24 жовтня відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".