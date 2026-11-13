Каллас закликала не втрапити у пастку розмов про європейську архітектуру безпеки

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас вважає, що припинення вогню у війні РФ проти України має передувати будь-яким розмовам про європейську архітектуру безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила по прибутті на неформальний саміт ЄС у Дублін.

Спершу вона висловила задоволення з приводу заяви зятя президента США Джареда Кушнера про присутність європейців на мирних переговорах і висловила сподівання, що ЄС справді матиме вплив.

Також Каллас очікує, що ЄС буде послідовним і дотримається позиції, що спершу перемир’я і мирна угода, а потім будь-які інші розмови.

"Передусім має бути припинення вогню, а потім будь-які інші дискусії про європейську архітектуру безпеки, які просто відвертають увагу від факту, що нам треба перемир’я", – заявила вона.

"Якщо ми почнемо говорити про європейську архітектуру безпеки, ми попрямуємо прямо до пастки, яку для нас розставила Росія. І відвернемо свою увагу від факту, що перемир’я так і немає. У нас є агресор і є жертва. У агресора не має бути безпекових занепокоєнь, це він напав на жертву", – наголосила дипломатка, закликавши тримати фокус на необхідності припинення вогню.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал також вважає, що темою нової європейської архітектури безпеки Росія намагається відвернути увагу європейців.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.