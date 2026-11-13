Каллас призвала не попадать в ловушку разговоров о европейской архитектуре безопасности

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас считает, что прекращение огня в войне РФ против Украины должно предшествовать любым разговорам о европейской архитектуре безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила по прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине.

Сначала она выразила удовлетворение в связи с заявлением зятя президента США Джареда Кушнера о присутствии европейцев на мирных переговорах и выразила надежду, что ЕС действительно будет иметь влияние.

Также Каллас ожидает, что ЕС будет последовательным и придержится позиции: сначала перемирие и мирное соглашение, а затем любые другие разговоры.

"Прежде всего должно быть прекращение огня, а потом любые другие дискуссии о европейской архитектуре безопасности, которые просто отвлекают внимание от того факта, что нам нужно перемирие", – заявила она.

"Если мы начнем говорить о европейской архитектуре безопасности, мы пойдем прямо в ловушку, которую для нас расставила Россия. И отвлечемся от того факта, что перемирия так и нет. У нас есть агрессор и есть жертва. У агрессора не должно быть опасений по поводу безопасности, ведь именно он напал на жертву", – подчеркнула дипломатка, призвав сосредоточиться на необходимости прекращения огня.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также считает, что темой новой европейской архитектуры безопасности Россия пытается отвлечь внимание европейцев.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.