Заступник Гегсета Колбі приїде в Брюссель 17 листопада на засідання міністрів оборони ЄС

Заступник міністра оборони США Піта Гегсета з питань політики Елбрідж Колбі у вівторок, 17 листопада, візьме участь у засіданні Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі, також його очікують на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

За інформацією співрозмовників "ЄвроПравди", Колбі долучиться до засідання міністрів оборони держав Євросоюзу, а також очікується його участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Планується, що 17 листопада міністри оборони обговорять трансатлантичну безпеку та оборону за участю Елбріджа Колбі під час робочого обіду.

Окрему частину засідання присвятять підтримці України з боку ЄС, зокрема протиповітряній обороні та інтеграції України до європейської оборонної технологічної та промислової бази. На це обговорення запрошений міністр оборони України Євгеній Хмара.

Як повідомляла "Європейська правда", того ж дня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке скликають Велика Британія та Німеччина. На цьому засіданні також очікують присутність як Елбріджа Колбі, так і Євгенія Хмари.

Напередодні засідання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна вичерпала можливості з передачі Україні систем ППО Patriot.

Нагадаємо, Елбрідж Колбі також долучався до 36-го засідання форматі "Рамштайн" 8 вересня.