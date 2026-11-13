Заместитель Гегсета Колби приедет в Брюссель 17 ноября на заседание министров обороны ЕС

Заместитель министра обороны США Пита Хегсета по вопросам политики Элбридж Колби во вторник, 17 ноября, примет участие в заседании Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе, также его ожидают на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.

По информации собеседников "ЕвроПравды", Колби присоединится к заседанию министров обороны стран Евросоюза, а также ожидается его участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Планируется, что 17 ноября министры обороны обсудят трансатлантическую безопасность и оборону с участием Элбриджа Колби во время рабочего обеда.

Отдельная часть заседания будет посвящена поддержке Украины со стороны ЕС, в частности противовоздушной обороне и интеграции Украины в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу. На это обсуждение приглашен министр обороны Украины Евгений Хмара.

Как сообщала "Европейская правда", в тот же день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое созывают Великобритания и Германия. На этом заседании также ожидается присутствие как Элбриджа Колби, так и Евгения Хмары.

Накануне заседания министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна исчерпала возможности по передаче Украине систем ПВО Patriot.

Напомним, Элбридж Колби также принимал участие в 36-м заседании в формате "Рамштайн" 8 сентября.