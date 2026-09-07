Стали відомі деталі проведення 36-го засідання у форматі "Рамштайн"

36-те засідання у так званому форматі "Рамштайн" 8 вересня відбудеться дистанційно під головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

Про це стало відомо "Європейській правді" від своїх джерел.

Засідання Контактної групи з питань оборони України, вже 36-те за час її існування, відбудеться у відеоформаті під головуванням міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса – як і зазвичай з того часу, коли США зі зміною адміністрації усунулися від координаційної ролі.

Очікується участь генсека НАТО Марка Рютте та заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі.

Зустріч має початися о 16:00 за київським часом.

Перед засіданням Україна передала НАТО список нагальних потреб для ППО, також міністр оборони Євгеній Хмара провів підготовчу розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 18 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Після засідання Борис Пісторіус анонсував постачання Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" з німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.