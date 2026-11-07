Глава Міноборони Німеччини: ми більше не можемо передавати Україні системи Patriot
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна вичерпала можливості з передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького оборонного відомства наводить Focus.
Як вказав Пісторіус, Німеччина вже передала Україні декілька комплексів Patriot і певну кількість ракет до них.
"Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо поповнити; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Більше зараз неможливо", – зазначив він.
За словами міністра, інші держави мають тепер взяти на себе більший тягар щодо цього.
Це питання обговорюватиметься в середині листопада в рамках Контактної групи щодо України (формат "Рамштайн"), додав Пісторіус.
Раніше український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.
За словами президента Володимира Зеленського, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.