40 країн Європи підписали декларацію про принципи безпеки на континенті

40 європейських країн, серед яких і Україна, підписали у Дубліні в четвер декларацію про основоположні принципи безпеки в Європі, де наголошується, що переговори з цього питання можуть розпочатися лише після завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст декларацію, яку поширив Єлисейський палац.

Документ містить положення про підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, а також наголошує на необхідності надійних і переконливих гарантій безпеки для Києва для запобігання повторної агресії.

У декларації сторони підкреслюють, що шлях до миру в Україні має визначатися за участю України, а питання європейської безпеки – за участю європейців.

Також зазначається, що безпека України є невіддільною частиною євроатлантичної безпеки.

Підписанти вказують, що європейська безпека базується на таких документах: Північноатлантичний договір (1949), Статут Ради Європи (1949), Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу (1950, 1957, 1986, 1992 та ін.), Гельсінський заключний акт (1975), Паризька хартія для нової Європи (1990), Угода про Європейський економічний простір (1992) та Стамбульська хартія безпеки в Європі (1999).

Держави, які є членами НАТО, підтверджують, що НАТО є основою їхньої колективної безпеки, а Альянс залишається наріжним каменем їхньої колективної оборони.

У пункті "Управління ризиками та їх зменшення" зазначається, що підписанти підтримують обговорення подальших механізмів управління ризиками та їх зменшення, які сприятимуть стабільності в Європі, після "виконання відповідних умов та відновлення миру в Європі". Згідно з документом, це може враховувати конкретні ризики, як військові, так і ті, що виникають внаслідок дій, що проводяться нижче порогу збройної агресії.

Декларацію підтримали 40 європейських країн під час саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні у четвер, 12 листопада.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, безпека якої є невід’ємною частиною безпеки Європи. Ми підтримуємо її, щоб вона змогла протистояти російській агресії, повернутися на шлях до тривалого миру та зберегти свободу вибору своєї долі", – написав президент Франції Емманюель Макрон.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал також вважає, що темою нової європейської архітектури безпеки Росія намагається відвернути увагу європейців.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас вважає, що припинення вогню у війні РФ проти України має передувати будь-яким розмовам про європейську архітектуру безпеки.