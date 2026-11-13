40 стран Европы подписали декларацию о принципах безопасности на континенте

40 европейских стран, в числе которых и Украина, подписали в Дублине в четверг декларацию об основополагающих принципах безопасности в Европе, в которой подчеркивается, что переговоры по этому вопросу могут начаться только после завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст декларации, распространенный Елисейским дворцом.

Документ содержит положения о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также подчеркивает необходимость надежных и убедительных гарантий безопасности для Киева с целью предотвращения повторной агрессии.

В декларации стороны подчеркивают, что путь к миру в Украине должен определяться при участии Украины, а вопросы европейской безопасности – при участии европейцев.

Также отмечается, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности.

Подписавшиеся указывают, что европейская безопасность основана на следующих документах: Североатлантический договор (1949), Устав Совета Европы (1949), Договор о Европейском союзе и Договор о функционировании Европейского союза (1950, 1957, 1986, 1992 и др.) , Хельсинкский заключительный акт (1975), Парижская хартия для новой Европы (1990), Соглашение о Европейском экономическом пространстве (1992) и Стамбульская хартия безопасности в Европе (1999).

Государства, являющиеся членами НАТО, подтверждают, что НАТО является основой их коллективной безопасности, а Альянс остается краеугольным камнем их коллективной обороны.

В пункте "Управление рисками и их снижение" отмечается, что подписавшиеся стороны поддерживают обсуждение дальнейших механизмов управления рисками и их снижения, которые будут способствовать стабильности в Европе, после "выполнения соответствующих условий и восстановления мира в Европе". Согласно документу, это может учитывать конкретные риски, как военные, так и те, которые возникают в результате действий, осуществляемых ниже порога вооруженной агрессии.

Декларацию поддержали 40 европейских стран во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине в четверг, 12 ноября.

"Мы стоим плечом к плечу с Украиной, безопасность которой является неотъемлемой частью безопасности Европы. Мы поддерживаем её, чтобы она смогла противостоять российской агрессии, вернуться на путь к прочному миру и сохранить свободу выбора своей судьбы", – написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также считает, что темой новой европейской архитектуры безопасности Россия пытается отвлечь внимание европейцев.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас считает, что прекращение огня в войне РФ против Украины должно предшествовать любым разговорам о европейской архитектуре безопасности.