В Палате лордов предупредили о последствиях возможных новых соглашений Британии с ЕС

Комитет по европейским делам Палаты лордов предупредил, что новые договоренности между Великобританией и Европейским Союзом могут существенно увеличить нагрузку на британский парламент из-за необходимости контролировать изменения в законодательстве ЕС.

Об этом говорится в отчете комитета, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что во время встречи 20 ноября премьер-министр Энди Бернем будет договариваться о ряде соглашений, в частности о санитарных и фитосанитарных требованиях к пищевым продуктам и сельскому хозяйству, торговле квотами на выбросы парниковых газов и программе мобильности молодежи.

В этом контексте комитет по европейским делам Палаты лордов предупредил, что новые договоренности будут предусматривать так называемое динамическое согласование законодательства. Это означает, что Великобритания должна будет регулярно приводить свои нормативные акты в соответствие с изменениями в законодательстве Евросоюза.

В отчете подчеркнули, что это будет означать, что парламент должен создать "надежную, последовательную и должным образом обеспеченную ресурсами межведомственную систему" для управления обязательствами Великобритании в отношении динамического согласования.

Также в отчете обратили внимание на то, что только соглашение о продовольствии и сельском хозяйстве может ежегодно порождать не менее 780 законодательных актов ЕС, подпадающих под его действие.

"Хотя важные детали относительно правовой и институциональной формы, которую примет динамическое приведение в соответствие, ещё предстоит определить, его внедрение станет значительным изменением в характере отношений между Великобританией и ЕС, существующих в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве. По мере того как Великобритания будет приводить в соответствие все большее количество законодательства ЕС, парламент будет сталкиваться с растущим давлением в отношении тщательного анализа значительных объемов законодательства ЕС", – подчеркнул председатель комитета Джок Стирруп.

Ранее Бернем заявил, что с ЕС можно заключить выгодное соглашение, которое будет "больше похоже на тот Brexit, за который, как считали люди, они голосовали в 2016 году".

Как известно, Бернем разжег дискуссию о будущих отношениях Великобритании с ЕС спустя десять лет после голосования за выход из блока на референдуме 2016 года, во время которого Кэмерон возглавлял неудачную кампанию за сохранение членства в Евросоюзе.

На днях бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предостерег нынешнего лидера страны от попыток вновь присоединиться к Европейскому союзу.

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако Бернем заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.

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