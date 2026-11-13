Мерц на фоне предстоящих мирных переговоров призвал США не устраивать "сюрпризов"

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США на фоне предстоящих мирных переговоров по прекращению российско-украинской войны не устраивать никаких неожиданностей.

Об этом он заявил в пятницу, 13 ноября, в Дублине перед неформальным саммитом ЕС, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Мерца, "некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа". Канцлер Германии имел в виду саммит президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Анкоридже.

"Поэтому я хочу очень четко выразить наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких неожиданностей. Продолжайте действовать как часть "команды Европы" и "команды Украины", – подчеркнул он.

Также, по словам Мерца, после встреч представителей США и России в Абу-Даби на этой неделе ожидается, что в ближайшие недели начнутся мирные переговоры, в которых впервые примут участие европейские стороны.

Он отверг призывы России поставить архитектуру безопасности Европы в центр переговоров, аргументируя это тем, что такая структура уже существует в виде НАТО.

"Предстоящие дискуссии должны сосредоточиться на одном центральном вопросе: в каких рамках можно гарантировать безопасность Украины после достижения мира? Однако сначала мы должны действительно достичь этого мира", – добавил он.

Отметим, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что следующая встреча переговорных команд в рамках усилий по прекращению войны уже запланирована. А президент Владимир Зеленский отметил, что американской стороне удалось добиться вовлечения европейцев в переговорный процесс.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.