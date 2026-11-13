У Литві затримали чоловіка, який міг зірвати український прапор з будівлі міністерства

У Литві затримали чоловіка, який міг зірвати український прапор з одного з міністерств.

Про це пише LRT із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався близько 04:45 ранку у четвер, 12 листопада. Тоді 21-річний чоловік, який міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння, начебто зірвав український прапор з будівлі Міністерства транспорту та зв’язку у Вільнюсі.

Після цього, за даними правоохоронців, він зламав його щоглу та ніс вздовж проспекту, після чого кинув прапор у сміттєвоз.

У той же день ввечері правоохоронці затримали підозрюваного та помістили його в ізолятор. Йому висунуто звинувачення в оскверненні прапора іноземної держави.

У жовтні Хар'юський повітовий суд засудив 44-річного громадянина Естонії до трьох місяців позбавлення волі умовно за паплюження українського прапора біля посольства Росії в Таллінні.

У квітні цього року литовця засудили до ув’язнення на три місяці за осквернення державного символу України, розпалювання ненависті до національної групи та порушення громадського порядку.

Влітку 2025 року суд у Празі виправдав сімох активістів, яких хотіли притягти до кримінальної відповідальності за малюнок прапора України перед так званими "російськими будинками" – житловим комплексом посольства Росії в Чехії.