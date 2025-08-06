Суд Праги виправдав активістів за малюнок прапора України біля будинку посольства РФ

Суд у Празі виправдав сімох активістів, яких хотіли притягти до кримінальної відповідальності за малюнок прапора України перед так званими "російськими будинками" – житловим комплексом посольства Росії в Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Справа стосувалась епізоду лютого 2024 року, коли семеро активістів обʼєднання Kaputin намалювали на тротуарі біля "російських будинків" у празькому районі Бубенеч український прапор.

Своєю акцією у Kaputin захотіли привернути увагу до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, недостатньої підтримки України з боку Заходу, а також тим, що Росія безкоштовно використовує в Празі десятки будівель і понад 100 тисяч квадратних метрів землі.

Фото: CTK

За даними поліції Чехії, активісти завдали фарбою на бруківці збитків на суму майже п'ятдесят тисяч крон.

Ці дії спершу кваліфікували як кримінальний злочин пошкодження майна, за що сімом фігурантам загрожувало до трьох років позбавлення волі. Прокуратура зрештою запропонувала штраф у розмірі 30 тисяч крон.

Але суд округу Прага-6 констатував, що активісти Kaputin не скоїли кримінального правопорушення; до того ж, завдані фарбою "збитки" не були незворотними – її відмили з тротуару протягом трьох днів.

Відтак справа перейде до муніципалітету Праги і розглядатиметься як проступок, а не злочин.

Група Kaputin! виступає проти російської агресії в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулому вона неодноразово публічно виставляла статую, що зображає главу Росії Владіміра Путіна, на золотому унітазі.

Також група виставляла на аукціон статую оголеного Путіна, щоб купити дрон для України.