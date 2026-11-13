В Литве задержали мужчину, который мог сорвать украинский флаг со здания министерства

В Литве задержали мужчину, который мог сорвать украинский флаг с одного из министерств.

Об этом пишет LRT со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел около 04:45 утра в четверг, 12 ноября. Тогда 21-летний мужчина, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, якобы сорвал украинский флаг со здания Министерства транспорта и связи в Вильнюсе.

После этого, по данным правоохранительных органов, он сломал флагшток и нес флаг вдоль проспекта, а затем бросил его в мусоровоз.

В тот же день вечером правоохранители задержали подозреваемого и поместили его в изолятор. Ему предъявлено обвинение в осквернении флага иностранного государства.

В октябре Харьюский уездный суд приговорил 44-летнего гражданина Эстонии к трем месяцам лишения свободы условно за осквернение украинского флага возле посольства России в Таллинне.

В апреле этого года литовца приговорили к тюремному заключению на три месяца за осквернение государственного символа Украины, разжигание ненависти к национальной группе и нарушение общественного порядка.

Летом 2025 года суд в Праге оправдал семерых активистов, которых хотели привлечь к уголовной ответственности за рисунок флага Украины перед так называемыми "русскими домами" – жилым комплексом посольства России в Чехии.