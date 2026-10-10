В Естонії засудили чоловіка, який спаплюжив прапор України

Хар'юський повітовий суд засудив 44-річного громадянина Естонії до трьох місяців позбавлення волі умовно за паплюження українського прапора біля посольства Росії в Таллінні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR 10 жовтня.

Злочин було скоєно навесні 2023 року, а вирок винесено 1 жовтня 2026 року.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, близько 3-ї години ночі 23 квітня 2023 року чоловік перебував біля російського посольства на вулиці Пікк, 19, де на тимчасовій огорожі був встановлений український прапор. Чоловік написав на ньому маркером "Слава Росії".

Суд визнав обвинуваченого винним у паплюженні офіційного символу іноземної держави. Йому призначили три місяці позбавлення волі, однак покарання було замінено умовним терміном з випробувальним періодом у один рік. З урахуванням двох днів, проведених під вартою у квітні 2023 року, невідбутий термін склав два місяці та 28 днів.

Якщо протягом випробувального терміну чоловік не вчинить нового умисного злочину, йому не доведеться відбувати покарання у в’язниці.

Крім того, засуджений повинен виплатити державі 1684,68 євро процесуальних витрат у розстрочку протягом 12 місяців. Витрати на судову психіатричну експертизу в розмірі 1300 євро та частину оплати послуг адвоката в розмірі 44,64 євро суд поклав на державу.

Український прапор та використаний маркер підлягають знищенню.

У квітні цього року литовця засудили до ув’язнення на три місяці за осквернення державного символу України, розпалювання ненависті до національної групи та порушення громадського порядку.

Влітку 2025 року суд у Празі виправдав сімох активістів, яких хотіли притягти до кримінальної відповідальності за малюнок прапора України перед так званими "російськими будинками" – житловим комплексом посольства Росії в Чехії.