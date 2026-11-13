ЗМІ: польські дипломати повернуться до Сирії після 14 років відсутності

У січні в Дамаску планується відкриття польського посольства після 14 років відсутності у цій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо RMF FM.

Польський дипломатичний персонал було виведено з країни у зв’язку з війною, що розпочалася у 2012 році.

Зараз у Дамаску перебуває польський уповноважений, який відповідає за підготовку приміщення польського дипломатичного представництва до прийому персоналу.

Йдеться насамперед про ремонт будівлі, яку покинули понад десятиліття тому. Хоча об’єкт і не постраждав внаслідок військових дій, він потребує оновлення.

Вже розпочато процедури відбору підрядників для виконання робіт.

Повернення польських дипломатів до Сирії зумовлене кількома чинниками. По-перше, це рішення Брюсселя поглибити співпрацю з Дамаском на тлі прагнення Заходу послабити російський вплив у країні. По-друге, значний інтерес до сирійського ринку виявляють польські компанії, які хочуть долучитися до відбудови країни після війни.

Нагадаємо, в серпні США офіційно скасували статус Сирії як держави-спонсора тероризму.

У травні 2025 року ЄС зняв економічні санкції з Сирії.

У грудні 2024 року внаслідок стрімкого наступу сирійських повстанців на чолі з ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" було повалено режим Башара Асада, який правив Сирією понад 20 років. Асад утік до Росії.