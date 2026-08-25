США вилучили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризиму

США офіційно скасували статус Сирії як держави-спонсора тероризму, водночас Вашингтон виключив угруповання "Джебхат ан-Нусра", також відоме як "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), із переліку особливо небезпечних терористичних організацій.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили відповідно до обіцянки президента США Дональда Трампа послабити санкції щодо Сирії. Тож країна більше не підпадає під обмеження, передбачені американськими санкційними правилами для держав зі статусом спонсора тероризму.

Окрім того, Держдепартамент США відкликав статус "Джебхат ан-Нусра" як глобальної терористичної організації. Паралельно OFAC виключило це угруповання з переліку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN List).

"Джебхат ан-Нусра" більше не існує як окреме повстанське угруповання в тому вигляді, в якому США піддали його санкціям. Після повалення Асада в грудні 2024 року лідер HTS Ахмад аль-Шараа очолив перехідну владу Сирії, а HTS було розпущено та інтегровано в державні структури.

Рішення Вашингтона є черговим кроком у послабленні санкційного режиму щодо Сирії після приходу нової влади в Дамаску і повалення режиму Башара Асада.

Минулого літа президент США Дональд Трамп скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році.

У липні 2026 року Трамп оголосив, що збирається виключити Сирію зі списку країн-спонсорів тероризму.